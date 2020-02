Mercoledì Veg: oggi prepariamo la deliziosa bavarese al kiwi

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia. La proposta di questa settimana è: bavarese al kiwi.

Morbida e golosa, la bavarese è un dessert al cucchiaio adatto in ogni stagione e per tutte le età. Nella ricetta di oggi la proponiamo in una versione 100% veg e super-leggera, arricchita dal gusto unico dei nostri kiwi (con l’aggiunta finale delle nostre more!). Il giusto compromesso per soddisfare la gola... e la linea!

Ingredienti:

• 400 g di kiwi piemontesi (+ 1 per decorare)

• 250 ml di panna vegetale

• 70 g di zucchero

• 250 ml di latte di mandorla

• 1 bicchierino di rum

• 1/2 cucchiaino di agar agar (circa 8 grammi)

• more q.b. (decorazione finale)

Preparazione

• Sbucciate i kiwi, tagliateli a piccoli pezzi e metteteli in un pentolino con lo zucchero e il rum.

• Cuocete per circa 10 minuti, quindi togliete il pentolino dal fuoco e lasciate raffreddare. Dopo qualche minuto, frullate il tutto e passate il composto in un setaccio, così da eliminare tutti i semini dei kiwi.

• A parte, fate bollire il latte vegetale, spegnete il fuoco e aggiungete l’agar agar. Mescolate e amalgamate il tutto.

• Versate ora il composto di kiwi già filtrato, continuate a mescolare.

• Montate la panna vegetale e unitela al composto freddo con movimenti lenti, dal basso verso il centro.

• Inumidite degli stampini monoporzione, riempiteli e lasciateli riposare in frigo per almeno tre ore o tutta la notte.

• Togliete dal frigo qualche minuto prima di servire, guarnendo le vostre bavaresi con delle more fresche.