I muri di corso Principe Eugenio ricoperti da scritte e graffiti [FOTO]

Scritte nere e colorate, di piccole e grandi dimensioni, spiccano sul pianterreno delle facciate dei palazzi e sulle saracinesche chiuse dei negozi. "Amine libero", ma anche graffiti incomprensibili tracciati dai vandali in occasione delle manifestazioni che hanno attraversato il centro del capoluogo negli ultimi mesi, ma non solo. In molti casi si tratta di "tag", scarabocchi fatti dai writer spesso in sequenza. Segni di degrado che restano sui muri.