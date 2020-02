Oggi i lavoratori, domani le proposte alle istituzioni: "Siamo insieme per una giornata straordinaria, con al centro le persone. Gli imprenditori non possono scordarsi di Torino"

"Oggi è una giornata straordinaria, che vede uniti Fim, Fiom e Uilm e che soprattutto vuole mettere al centro le persone. Vogliamo mettere in evidenza che dietro ai numeri della crisi ci sono le persone, persone in difficoltà, a volte con drammi famigliari". Sono insieme sul palco, Edi Lazzi (segretario di Fiom Cgil Torino), Luigi Paone, segretario di Uilm Torino e Davide Provenzano, segretario di Fim Cisl Torino.

Parlano a una voce sola - e questa è già una notizia, dal punto di vista dell'unità sindacale - segno (e sintomo) che la situazione è grave e richiede cure speciali. "Perdere in 10 anni 9000 posti di lavoro significa coinvolgere 9000 famiglie - dice Paone -: quella di oggi non è la fine, ma solo una tappa della Vertenza Torino. Continueremo a lottare e domani presenteremo il documento con le nostre idee e proposte: per dare una svolta, bisogna fare sintesi con le imprese e le istituzioni".

"Non è un caso che ci siamo trovati sotto la sede della Regione - concorda Provenzano -: vogliamo dare la sveglia alle istituzioni di Torino e del Piemonte, perchè stiamo diventando un deserto industriale, con numeri che forse sono anche superiori a quelli che abbiamo in mano. Come è possibile che le imprese abbiano dimenticato il nostro territorio? Qui la gente ha dato tanto per le aziende e non si è dimenticata come si fa a lavorare bene, a imparare in fretta. E' inaccettabile che tutto questo venga dimenticato".