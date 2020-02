Negate le assemblee sindacali a Bitron ed Embraco: la sentenza della Cassazione dice che basta un solo rappresentante

La Corte di Cassazione, riformando le sentenze della Corte d’Appello di Torino, riconosce il diritto a convocare assemblee retribuite anche ad un singolo rappresentante sindacale (purché eletto nelle liste di un sindacato effettivamente rappresentativo in azienda) e conferma che l’attività contrattuale in azienda è valida se approvata dalla maggioranza della Rsu mentre il diritto di riunire i lavoratori attiene alle libertà sindacali ed è quindi in capo anche ai singoli componenti della rappresentanza sindacale.