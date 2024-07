Concorso infermieri e assunzioni, l'assessore alla sanità Riboldi: "Si va verso la normalizzazione, entro fine luglio la soluzione"

Riunione oggi in Regione tra l'Assessorato alla Sanità ed i sindacati per discutere del concorso bandito per l'assunzione di 239 infermieri. Concorso bloccato per un ricorso al TAR. In attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, le Asl hanno già assunto centinaia di infermieri.

"Si andrà nella direzione della normalizzazione. Questa è la volontà su tutte le partite aperte", dichiara l'assessore alla sanità della Regione, Federico Riboldi.



L’Avvocatura della Regione è al lavoro per una soluzione che metta al riparo da altri contenziosi. Le indicazioni alle Asl - continua l'assessore - sono di non andare in ordine sparso: nel tavolo convocato il 29 luglio arriveremo con una soluzione per programmare definitivamente le assunzioni”.