Coronavirus, Magliano (Moderati): "Si revochino immediatamente tutti i blocchi auto"

Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Consiliare dei Moderati in Consiglio Regionale e Capogruppo in Consiglio Comunale a Torino, ha lanciato un appello: "Regione Piemonte e Comune di Torino revochino immediatamente i blocchi auto in queste giornate di emergenza Coronavirus".

"La revoca del blocco (attualmente previsto, a diverso titolo e fino a giovedì 27 febbraio, per diverse categorie di veicoli) costituirebbe una misura di buon senso per garantire a ciascun cittadino la possibilità di utilizzare il proprio mezzo per recarsi al lavoro e non solo. Si assicurerebbe, in questo modo, a tutti, anche a coloro che dovessero avere qualche preoccupazione rispetto all'utilizzo di mezzi pubblici affollati, la possibilità di usare il mezzo privato e si smorzerebbero sul nascere allarmismi e polemiche".

"La revoca dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di veicoli oggetto degli attuali blocchi".