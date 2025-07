I Civici fanno rete in Piemonte: obiettivo le Comunali 2026 e 2027

Dopo il lancio nazionale lunedì a Roma, nasce anche sul nostro territorio “Alleanza Civica per il Piemonte”. Un nuovo contenitore, che punta a rappresentare il centrosinistra moderato.

Voti dell'area cattolica e civile

O meglio ancora ai voti di quell'area cattolica e civile, che al momento non si sente rappresentata dai partiti. Per questo la realtà è "allargata ad esponenti e promotori di associazioni, movimenti spontanei e liste civiche".

"Alleanza Civica per il Piemonte - spiegano i promotori -è formata da una Rete di liste civiche, le quali manterranno l’operatività in autonomia", ma che puntano a fare fronte comune su temi di carattere provinciale e regionale come sanità, scuola, lavoro e trasporti.

I Comuni al voto

L'obiettivo è diventare ovviamente un soggetto politico in grado di intercettare i voti dei riformisti alle amministrative 2026 e 2027. Tra i Comuni che andranno al voto da qua ai prossimi due anni sul nostro territorio ci sono Venaria Reale, Moncalieri, San Mauro, Nichelino e Torino.

I nomi

E scorrendo l'elenco dei nomi di chi ha aderito ad Alleanza Civica per il Piemonte ci sono ovviamente degli esponenti che puntano a ricandidarsi alle prossime consultazioni o comunque a giocare un ruolo da protagonista.

Se il presidente è Giuseppe De Michele di DemoS, la portavoce politica è la sindaca di San Mauro Giulia Guazzora. In elenco ci sono Paola Rasetto della civica Tolardo sindaco a Nichelino, l'attuale capogruppo in Sala Rossa di DemoS Elena Apollonio e l'assessore al commercio di Torino Paolo Chiavarino.

L'esponente della giunta sabaudo lo scorso 13 giugno ha presentato "Civici al Centro" che raduna i "reduci" nelle varie Circoscrizioni della lista "Lo Russo sindaco".