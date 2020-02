Circolo Lettori, attività sospese fino al 29 febbraio

In virtù dei provvedimenti attuati dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte a seguito dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus” COVID-2019, da lunedì 24 a sabato 29 febbraio compresi resteranno chiuse al pubblico le sedi della Fondazione Circolo dei lettori di Torino, Novara e Rivoli. Sono pertanto annullati tutti gli incontri e concerti in programma. Seguiranno informazioni sulle prossime attività. Il canale di comunicazione per il pubblico è circololettori.it.