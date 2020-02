"Chiuso per Coronavirus": giostre ferme e desolazione al Luna Park della Pellerina [VIDEO e FOTO]

Il silenzio assordante, le giostre ferme e le bancarelle dello zucchero filato sprangate. Nonostante i colori, il luna park della Pellerina , fulcro delle feste di Carnevale torinesi per migliaia di bambini, è insolitamente grigio e freddo. “ Chiuso per Coronavirus ”.

E’ qui, nel piazzale tra corso Lecce, corso Regina Margherita e corso Appio Claudio che si nota uno dei tanti effetti collaterali del Coronavirus: un luogo di festa, solitamente pieno e vissuto, è in realtà deserto. L’ordinanza per impedire l’espandersi dei contagi ha fermato i giostrai che, dopo una stagione non fortunata visto che erano già stati stoppati dal Comune in autunno, sono stati costretti a chiudere di nuovo le loro attrazioni.