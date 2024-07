Furgone si schianta contro la barriera del casello: disagi sulla Torino-Piacenza [FOTO]

A seguito di un incidente verificatosi poco dopo le 15.30, permangono difficoltà per la viabilità dei mezzi in uscita alla barriera autostradale di Villanova d’Asti, in direzione tangenziale di Torino.

Problemi che interessano in particolare chi deve pagare in contanti, poiché le corsie riservate ai pagamenti con telepedaggio e quelle per carte di credito sono maggiormente fruibili senza particolari difficoltà.

Dalla Polizia Stradale confermato che il sinistro ha interessato esclusivamente il furgone andato distrutto, su cui viaggiavano tre persone. Una delle tre è riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo, mentre le altre due, successivamente affidate alle cure del personale medico del 118, sono state estratte dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Asti.