Coronavirus, a Rivoli sanificazione delle scuole e Comune

“Approfittando della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – dichiara Laura Adduce Vice Sindaco Assessore all’Istruzione – ho proposto al Sindaco Tragaioli di provvedere nei prossimi giorni, prima della riapertura, alla sanificazione delle aule scolastiche. Una decisione maturata anche in seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni genitori e concordata con le direzioni scolastiche. Confido che questo atto possa rendere più sereno il ritorno alla normale attività scolastica”.

L’Amministrazione Comunale, si legge in una nota - "ha ritenuto di dover mettere in atto ogni iniziativa utile per la salvaguardia della salute pubblica e specificatamente ogni azione mirata al contenimento della diffusione dell'agente virale, con particolare riferimento agli edifici scolastici e i locali dello Sportello Polifunzionale compreso l'Atrio e la Sala di aspetto dell'edificio comunale con un intervento di sanificazione per garantire un maggior livello di igiene e sicurezza".