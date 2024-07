Spaccio e baby gang in azione in via Pescatore: "E' una bomba ad orologeria"

Baby gang in azione tra via Matteo Pescatore, via Bava e Lungo Po Cadorna. Per i residenti che abitano nei palazzi di queste vie le serate, soprattutto nei weekend, sono da incubo: spaccio, risse e rumore fino a tarda notte dai locali presenti nella zona, non consentono il riposo notturno. A portare la situazione in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha voluto fare il punto sulle azioni messe in campo dal Comune.

I controlli

“Nel 2024 – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda – sono stati effettuati 347 controlli in piazza Vittorio, di cui 52 in via Matteo Pescatore”. Nel dettaglio sono state elevate 31 multe, nella maggioranza dei casi per mancato rispetto della normativa sulla vendita di alcolici: il 22 giugno è stata sospesa la licenza di vendita ad un locale per 30 giorni. Il tema della malamovida, come ha sottolineato Porcedda , “viene affrontato puntualmente dal Comitato per l’Ordine Pubblico e la -Sicurezza”.

Incontro con i residenti

“Da inizio anno – ha poi proseguito – sono stati fatti 21 servizi interforze in tutte le zona della movida" da San Salvario alle Panche. A questi se ne aggiungono “sei specifici in via Pescatore e nella zona Aurora/Rossini”. “Stamattina abbiamo avuto un altro incontro con i residenti ed i commercianti: l’obiettivo è trovare ulteriori soluzioni, per intervenire in maniera più puntuale sugli esercizi che creano problemi e disturbano la quiete pubblica” ha concluso.

“Via Pescatore – ha replicato Firrao - è una bomba a orologeria. Avevo chiesto un pattuglione fisso da quel lato: la presenza delle forze ordine deve essere percepita perché è un deterrente”.