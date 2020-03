Regione, Gallo: "Fondi europei per i liberi professionisti: la Regione estenda i bandi"

"Ho presentato, in Consiglio regionale, un atto di indirizzo, approvato nella seduta di oggi, che ha lo scopo di impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per consentire ai liberi professionisti piemontesi di accedere ai fondi strutturali europei". Lo ha spiegato il vicepresidente della III Commissione del Consiglio regionale, Raffaele Gallo (Pd).

“L’Italia – ha proseguito – si conferma, tra i Paesi dell’Unione Europea, quello con il maggior numero di liberi professionisti e, a livello europeo, questa categoria è stata equiparata alle PMI, in quanto 'esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita'. L’accesso ai fondi strutturali europei rappresenterebbe uno strumento fondamentale per i nostri liberi professionisti dal momento che sono chiamati a confrontarsi, quotidianamente, con la globalizzazione dei mercati e li supporterebbe nei settori della formazione, dello sviluppo tecnologico e professionale".

"Alcune regioni italiane – ha concluso l’esponente dem – hanno già attivato i bandi per l’accesso ai fondi strutturali europei, prevedendone l’estensione anche ai liberi professionisti. Fino ad oggi, invece, non risulterebbe alcun bando attivato dalla Regione Piemonte. E’, quindi, fondamentale un intervento tempestivo della Giunta perché i liberi professionisti piemontesi non vengano tagliati fuori dai finanziamenti comunitari e non perdano questa occasione".