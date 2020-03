Ambulanze e Vista Red, volontari esentati dalla burocrazia "anti-multe", Magliano: "Finalmente!"

Ambulanze e Vista Red: sarà, pare, la Municipale a verificare se sussistano i presupposti per la circolazione in emergenza. Se così fosse, i Volontari non saranno più costretti a sottrarre tempo prezioso alla loro attività per smaltire la burocrazia necessaria alla revoca delle multe. "Le mie obiezioni, un mese fa bollate come superflue in Sala Rossa, sono oggi alla base di quello che sembrerebbe un provvidenziale cambio di rotta. Meglio tardi che mai". A dirlo è Silvio Magliano dei Moderati.

"I volontari alla guida delle Ambulanze non sono pirati della strada e non lo erano neanche nelle scorse settimane. Svolgono invece un servizio imprescindibile (diverso il caso dei mezzi senza assicurazione sequestrati). Questa decisione ammette e riconosce implicitamente la validità di quanto ho sempre sostenuto e suggerito. Avevo, dunque, ragione".