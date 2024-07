Borgo Dora perde un altro pezzo di storia: ha chiuso i battenti la storica Trattoria Da Dino

Un cartello appeso alla vetrina, scritto con il computer e stampato. Una testimonianza - protetta dalla serranda ormai abbassata - di un gesto d'affetto e di legame con il territorio. Domenica scorsa, 14 luglio, ha effettuato i suoi ultimi servizi al tavolo un locale storico di Torino e di Borgo Dora come la Trattoria Da Dino, che per quasi 40 anni ha vegliato (e sfamato) gli avventori della piazza che prende il nome da un dei luoghi più amati della città.

Nel cuore del Balon

In quelle stradine strette e tortuose, fatte di asfalto e acciottolato, da sempre si muovono le voci e le vite che animano il Balon. E proprio la trattoria era un punto di riferimento per passanti e venditori. Un addio annunciato, che il cartello vuole fissare nella memoria di chi passa ancora da quelle parti e magari si stupisce di vedere tutto chiuso. "Un viaggio durato 38 anni in cui siamo cresciuti e abbiamo collezionato grandi ricordi". Ma soprattutto, un periodo di tempo (e di vita) che "ci ha permesso di conoscere non solo clienti, ma amici", dicono i titolari.

Non solo clienti, ma amici

Che per congedarsi hanno scelto e soppesato parole cariche di sentimento: "Oggi è arrivato il momento di fermarci. Siamo qui per ringraziarvi e salutarvi. Grazie da parte di tutta la famiglia della Trattoria Da Dino".



Da domenica, le strade del Balon, sono un po' più povere e sole, in attesa di qualcuno che possa raccogliere l'eredità. Ma Nella, Roberto e Marilena hanno scelto anche i social per salutare e congedarsi: "Questi due giorni sono stati tanto duri e intensi, per noi. Grazie per l'affetto che ci avete dimostrato in questi 38 anni: un meraviglioso viaggio iniziato dal mio papà Dino. Custodiremo tutti i ricordi nei nostri cuori. Chiudiamo un percorso della nostra vita". E proprio i social hanno ricambiato, con una cascata di affetto, ricordi e saluti.