Coronavirus, le maestre di Grugliasco stanno vicine ai loro bimbi con un video ogni sera

Un libro letto insieme ogni sera, per combattere la nostalgia e sentirsi più vicini. E' l'idea che hanno avuto la titolare e le educatrici di un baby parking di Grugliasco, l'Hakuna Matata, proprio in questi giorni in cui l'ordinanza alla luce del Coronavirus ha imposto la chiusura delle strutture scolastiche.



Solo che qui, a rimanere insolitamente a casa, sono piccoli da zero a tre anni e non sempre è semplice spiegare loro cosa sta succedendo. "Durante i giorni di chiusura abbiamo ricevuto moltissimi sms con foto dei nostri bimbi mentre pitturavano, leggevano, cantavano o facevano attività che fanno di solito con noi maestre - racconta Iria Berardi, titolare del baby parking - oppure messaggi vocali degli stessi bimbi che ci chiedevamo come mai fossimo chiuse, dove eravamo, perché non giocavamo con loro". "Tutto questo ci ha commosso - prosegue - e per esser loro vicine in questo momento un po' difficile e per alcuni anche di paura abbiamo deciso a seguito della seconda ordinanza di pubblicare ogni sera un video dove a turno ognuna di noi intrattenesse i bambini leggendo un libro".



"Abbiamo scelto il libro per dar valore alla lettura ad alta voce, di fondamentale importanza nella fascia 0-3 con cui lavoriamo noi - prosegue Iria Berardi -, ma anche perché attraverso il libro il contatto emotivo con il bambino è immediato: è stato quindi per noi un modo per ringraziarli di tutto l'affetto ricevuto la settimana precedente".