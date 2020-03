Coronavirus, tre contagiati al Politecnico: stop alle lezioni in presenza per un'altra settimana

Ci sono tre casi di positività al coronavirus al Politecnico di Torino. Per questo, il rettore Guido Saracco ha annunciato che anche la prossima settimana (9-13 marzo) le lezioni e le eventuali discussioni di laurea si terranno "esclusivamente in remoto" e non con la presenza degli studenti in aula. La comunicazione è stata pubblicata sul sito dell'ateneo.

"E' pervenuta da parte della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di Torino una richiesta di collaborazione relativamente a tre casi di infezione da Covid 19 tra il personale e gli studenti iscritti al Politecnico - ha poi scritto Saracco in una nota successiva, anch'essa pubblicata sul sito di PoliTo - Tutti gli interessati sono in isolamento secondo disposizioni di norma e sono in buono stato di salute".

"Approfitto dell’occasione - aggiunge poi Saracco, rivolto ai dipendenti e agli studenti - per invitarvi nuovamente, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali relative all’emergenza in corso, a rispettare tutte le procedure di cautela fin qui condivise per consentire il contenimento del contagio".