Torino ha un nuovo Casellario Giudiziale: ecco dove chiedere i certificati in caso di assunzione

Torino ha nuovo Casellario Giudiziale. Sono stati ufficialmente inaugurati questa mattina in via Nino Bixio 44 gli uffici, ospitati all'interno dell'ex Economato del Comune. I lavori di riqualificazione del palazzo hanno preso il via poco meno di due anni fa e sono costati circa un milione di euro, per 1.500 metri quadrati di rifunzionalizzazione, su progetto dell'architetto André Clos.