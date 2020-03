Merce invenduta, cosa fare? Serve uno stocchista!

Se avete bisogno di smaltire le eccedenze di magazzino, il surplus di fine stagione o se siete in procinto di trasfervi altrove e non sapete come gestire le rimanenze, la cosa migliore da fare è contattare uno stocchista per avere una valutazione immediata della vostra merce. Uno stocchista acquisterà direttamente i vostri prodotti e oltre alla valutazione, organizzerà tutta la logistica occupandosi del ritiro e del trasporto dello stock.

Chiunque si trovi a gestire una boutique, un negozio di abbigliamento, di bigiotteria, di profumi o trucchi, di scarpe o perfino un outlet, o sia reduce dalla chiusura dell'attività, sa che per evitare l'accumularsi di prodotti invenduti e che le giacenze aumentino in modo vertiginoso, occorre rivolgersi subito ad uno stocchista.

L'intervento di questo professionista eviterà che la merce in eccedenza si rovini o si deprezzi. Verrà fatta una valutazione delle vostre rimanenze anche senza la necessità di incontrarsi personalmente, infatti la quotazione potrà avvenire anche online. Rivolgendosi a uno stocchista avrete un duplice vantaggio. Infatti, si tratta di aziende specializzate nel settore che vi forniranno in tempi rapidi una valutazione precisa e vantaggiosa economicamente e che soprattutto si occuperanno del ritiro dello stock stesso.