Coronavirus, Confindustria manda un video-messaggio di incoraggiamento alle imprese piemontesi: "Supereremo questo momento di difficoltà"

Anche Confindustria Piemonte ha deciso di utilizzare i mezzi digitali per azzerare le distanze. In particolare, lo ha fatto il presidente Fabio Ravanelli, che ha mandato un messaggio alle imprese della regione tramite i social network. Un video in cui esprime vicinanza, in un momento così difficile come quello creato dal Coronavirus, ma al tempo stesso spiega quali sono le nuove azioni che intende prendere l'associazione di categoria.





"Confindustria Piemonte – sottolinea Ravanelli – sta collaborando attivamente con l’amministrazione regionale nel definire i provvedimenti necessari a fronteggiare questa crisi. Specifica attenzione va posta al tema dell’export, con iniziative mirate a preservare il Made in Italy che rischia un forte indebolimento".

E un particolare apprezzamento va a lavoratori, lavoratrici e aziende che stanno mettendo il massimo impegno nel coniugare una fondamentale necessità di tutela della salute con altrettante esigenze legate all’economia.