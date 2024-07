Lotta allo smog, secondo gli esperti cinesi Torino è la città che inquina di più in Italia

Città più inquinante d'Italia e settima in Europa. Non proprio una posizione prestigiosa, quella che Torino si ritrova a occupare nella classifica stilata dagli esperti cinesi che hanno posizionato ai primi posti del pianeta ben sei megalopoli del loro Paese.



Un giudizio "super partes", insomma, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento 167 grandi città del mondo. A inquinare maggiormente sono le megalopoli cinesi Handan, Shangai, Suzhou, Dalian, Pechino e Tianjin e poi anche Mosca e di nuovo in Cina Wuhan, Quingdao, Chongquing, Wuxi ed Urumqui.

Una ricerca fatta su 167 grandi città

La ricerca si chiama "Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide" ed è stata condotta da Ting Wei, Junliang Wu e Shaoqing Chen, ricercatori della School of Environmental Science and Engineering della Sun Yat-sen University in Cina. Le prime 25 metropoli includono anche Istanbul, Tokyo e New York, ma soprattutto producono il 55% dell'inquinamento globale.