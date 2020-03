Al "Carle" di Cuneo il ricovero del primo positivo al Covid-19, ma è un paziente proveniente dal Torinese

In provincia di Cuneo si segnala il primo caso di ricovero riguardante un positivo al tampone al Coronavirus, ma si tratta di un paziente proveniente dal Torinese, che nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, è stato condotto con un trasporto protetto all’Ospedale "Carle" di Cuneo.

Il Carle ha un reparto per i pazienti infettivi e già nei giorni scorsi era stato individuato come ospedale per il ricovero di positivi che necessitano il ricovero, anche se provienienti da altre aree della regione.



A confermarlo l’Unità di Crisi attiva presso l’Asl Cn1, che in questo modo assevera i dati contenuti nell’ultimo bollettino proveniente dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, che questa mattina ha riferito di due contagiati presenti sul territorio della Granda.



Un secondo possibile positivo si trova infatti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, nel territorio dell'Asl Cn2 di Alba e Bra, sotto sorveglianza sanitaria.



Già nei giorni scorsi il presidio alla periferia di Cuneo era stato individuato tra quelli che sarebbero stati attrezzati per ospitare pazienti affetti da Covid 19 provenienti da tutta la regione.

Sempre ieri, sembravano poter essere addirittura quattro i pazienti in arrivo al nosocomio, alla fine ridottisi all’unico ricoverato presente al momento in regime di isolamento.