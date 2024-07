San Sebastiano da Po: urta una bici e poi va a sbattere con l'auto contro i cartelloni: donna gravissima al Cto

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, sull'ex statale 458 a San Sebastiano da Po. Nel tratto di via Chivasso, una donna al volante di una Fiat Panda ha urtato un uomo in bici, perdendo poi il controllo della vettura che si è schiantata contro due cartelloni.

Ricoverata in codice rosso al Cto

Il ciclista e le due passeggere dell'auto sono stati portati all'ospedale di Chivasso in condizioni non gravi, mentre sono critiche le condizioni della persona che guidava la Panda, trasportata in codice rosso al Cto con l'elisoccorso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi e ai Vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri di Cavagnolo, che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Intanto la donna è in prognosi riservata al Cto, dove è stata immediatamente intubata e sarà presto operata, avendo subito una subamputazione di mano e un brutto trauma all'avanbraccio opposto. Si aspetta il referto della Tac che gli è stata fatta da poco, ma le sue condizioni destano grande preoccupazione.