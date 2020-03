Auto in viaggio e assalto ai treni dei lombardi e piemontesi per raggiungere la Liguria, nonostante le restrizioni

Centinaia di persone hanno preso la Stazione Centrale e quella di Porta Garibaldi partendo verso le regioni più a Sud. Moltissimi anche i lombardi (e non solo) che hanno preso l'auto per raggiungere le destinanzioni abituali di vacanza.

E la Liguria, specialmente la Riviera di Ponente (l'area savonese è quella più funestata dai numeri del contagio), è meta prioritaria per tanti turisti delle regioni settentrionali e possessori di seconde case che questa volta, in una seconda ondata rispetto a quella di fine Febbraio, si apprestano a ritornare sulle sponde del Ligure.

Non è un "divieto assoluto", ha specificato Conte, "non si ferma tutto", non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia e le autorità potranno fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di epidemia porta il governo a disporre misure altamente restrittive.