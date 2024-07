Blitz dei carabinieri in piazza Bengasi dopo le manifestazioni dei cittadini: 30 persone controllate, tre irregolari

A pochi giorni dalla manifestazione di cittadini che richiedevamo pugno duro contro lo spaccio, controlli dei carabinieri nella serata di ieri in piazza Bengasi. Controlli cosiddetti "a largo raggio”, effettuati dai militari della Compagnia Mirafiori.

Trenta persone controllate

In tutto sono state una trentina le persone controllate, delle quali almeno venti straniere e tre irregolari sul territorio nazionale. Le verifiche, sempre più stringenti da qualche settimana a questa parte, sono state effettuate su passanti, mezzi in transito e all’interno di esercizi pubblici e si sono rese necessarie per dare una risposta alle richieste di intervento dei cittadini contro la presenza di pusher e micro criminali nella zona in questione.

Pusher in manette

Ma nelle settimane precedenti altri risultati erano già stati raggiunti: in via Nizza, a ridosso proprio di piazza Bengasi, una squadra del Nucleo Operativo della Compagnia Mirafiori aveva arrestato un giovane di origini senegalesi, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente, poi segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

E sempre in via Nizza, una squadra di investigatori in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Mirafiori, in collaborazione con personale della Stazione Lingotto, aveva arrestato un giovane senegalese anche questa volta mentre cedeva una dose di cocaina ad una persona. In entrambi i casi per i giovani pusher si sono aperte le porte del carcere e la sostanza stupefacente è stata sequestrata, così come il denaro provento dell’attività illecita.