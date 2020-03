Coronavirus, Appendino: "Negativa al test. Torneremo a stare insieme, ma ora rispettate le norme"

Chiara Appendino è negativa al test del Coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa sindaca di Torino, tramite facebook, che spiega di essersi sottoposta al tampone dopo che il Presidente Alberto Cirio è risultato positivo.

“È l'occasione – chiarisce la prima cittadina - per tornare a ribadire quanto sia importante attenersi scrupolosamente alle norme che, come Istituzioni, stiamo diffondendo. Quelle di non frequentare luoghi affollati, di mantenere almeno un metro di distanza gli uni dagli altri, di lavarsi spesso le mani, di evitare spostamenti non necessari”.

Negli scorsi giorni Appendino aveva scelto di fare via telefono – e non di persona, come accaduto in passato – gli auguri ad una centenaria. “ Se fossi stata contagiosa – spiega – avrei rischiato passare il virus ad una donna anziana. Che, come sapete, sono le più vulnerabili”.

“Allo stesso modo, - aggiunge la sindaca - venerdì sera ho rinunciato a una cena a casa con amici e bambini che avevamo organizzato da tempo, proprio per evitare di esporci a una situazione potenzialmente a rischio. Un’epidemia si contiene anche così. Ma tornerò a fare gli auguri di persona e tornerò a organizzare le cene a casa con amici”.

“Noi tutti torneremo a stringere mani, ad abbracciarci a stare insieme come ci piace di più, nei luoghi che vogliamo. Prima metteremo in pratica le prescrizioni per la lotta al Coronavirus, prima tutto questo tornerà ad essere la normalità. Perché questo momento lo supereremo se ognuno di noi si comporterà responsabilmente" conclude Appendino.

Anche ieri gli assessori regionali Fabrizio Ricca, Fabio Carosso e Marco Gabusi, dopo la notizia di Cirio, hanno eseguito il tampone: tutti e tre sono risultati negativo.