Coronavirus, solidarietà contro il virus: parte la spesa per chi deve stare a casa

"In un momento così difficile per il nostro paese, mentre i medici e tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità sono in prima linea per tutelare la nostra salute, crediamo sia necessario che ognuno faccia la sua parte"



Così gli attivisti di Potere al Popolo, danno la propria disponibilità per aiutare chi ha bisogno in questi giorni di difficoltà. "Lo sentiamo ripetere da diversi giorni, l'aspetto più preoccupante di questo virus è la velocità con cui si diffonde, per tale motivo ognuno deve essere responsabile e seguire le indicazioni che servono a bloccare la diffusione, sia per sé che per gli altri. Il virus infatti non colpisce tutti allo stesso modo: se su alcune persone può passare come una semplice influenza, su altre invece (persone con patologie pregresse, persone con difese immunitarie basse, anziani) può essere molto pericoloso, provocando gravi difficoltà respiratorie e in alcuni casi, addirittura la morte. È in questo contesto che riteniamo fondamentale che ognuno faccia la sua parte e che la comunità attivi quella solidarietà popolare necessaria affinché nessuno resti indietro, affinché nessuno resti solo!".