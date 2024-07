Sotto il sole di Marina di Ravenna, al via il soggiorno estivo per disabili [FOTO]

Al mare, in montagna, nelle città d’arte o in campagna. E’ partito questa mattina alle 7.30, dal parcheggio all'angolo tra corso Appio Claudio e corso Potenza, il gruppo di 35 persone con disabilità diretto a Marina di Ravenna per i soggiorni estivi accompagnati dalla cooperativa sociale Arcobaleno. Gli operatori che si prenderanno cura degli ospiti hanno già organizzato le attività: andranno al mare o in piscina, faranno passeggiate, gite culturali o gastronomiche.

Un aiuto per le famiglie

Da molti anni la Città organizza soggiorni estivi per le persone disabili. L’obiettivo è quello di offrire loro l’occasione di relazionarsi con un contesto diverso dal quotidiano e di vivere un’esperienza di vacanza di gruppo progettata sulle proprie esigenze dando nel contempo sollievo alle famiglie impegnate nella cura di queste persone.

Due milioni e 400mila euro

Quest’anno sono state 1340 le persone iscritte ai soggiorni estivi: un numero in aumento, a fronte dei 1075 partecipanti registrati nel 2023. Ben 265 in più. Il Comune ha stanziato per l'iniziativa due milioni e 400 mila euro, metà circa dei quali a carico dell’Asl Città di Torino.

A salutare il gruppo in partenza c’erano l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli ed il Presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re. “Negli sguardi di chi parte, - commenta Rosatelli - di educatrici ed educatori, di genitori e parenti c'è l'emozione di un momento atteso, che rappresenta l'impegno di tutti e tutte a non rassegnarsi di fronte alle difficoltà, a coltivare la cura e le relazioni”.