ilValutatore valuta la tua auto usata: un brand italiano di successo Italiano dal 2012

Il settore della compravendita delle auto è uno dei più vivaci, sia in Italia che all’estero. Nel Belpaese, si sa, la passione per l’automobile è qualcosa di innato e lo testimoniano le grandi case automobilistiche che tutto il mondo ci invidia, dalla Ferrari alla Lamborghini.

Ma senza scomodare le auto di lusso, agli italiani piace avere un’automobile e cambiarla spesso, soprattutto con un modello più recente. Prima di acquistare un nuovo mezzo occorre però vendere, al miglior prezzo, il proprio veicolo precedente. In questo campo si distingue l’azienda IlValutatore , brand italiano di successo che propone servizi studiati ad hoc per conferire (e pagare) il massimo valore all’automobile in vendita.

La storia dell’azienda

La storia de IlValutatore nasce nel 2012 nella provincia di Parma, precisamente a Fidenza presso la filiale Mercedes Benz Antares. Successivamente, grazie al costante incremento del lavoro, l’azienda si è spostata nella nuova sede nella città di Parma.

Qui i lavoratori offrono servizi mirati, frutto di un’esperienza ventennale e di un costante aggiornamento sulle novità del settore auto ma anche del mercato.

Gli elementi distintivi

Ma cosa distingue ilValutatore dalle altre aziende del settore e cosa offre in più?

Ciò che ha reso l’azienda un brand italiano di successo è l’attenzione rivolta alla valutazione dell’automobile, che avviene seguendo canoni ben precisi. Ad esempio, oltre alla data di immatricolazione e al chilometraggio, l’azienda parmense valuta:

dotazione degli accessori auto;

pulizia e usura interni;

colore;

data di ritiro e stagionalità;

probabilità di vendita in un determinato momento e in un determinato mercato.

L’attenzione a questi aspetti, un poco inusuali, è da ricercare nel fatto che questo tipo di fattore cambia velocemente nel mercato odierno. Seguendo questa procedura, ogni valutazione è differente dall’altra e ha l’obiettivo di essere sempre in linea con il mercato del momento.

I servizi al cliente

Non solo valutazione dell’automobile, ma anche attenzione al cliente. ilValutatore fornisce un’accoglienza al cliente che proviene da zone lontane da Parma. Il servizio navetta dall’aeroporto di Parma o dalla stazione ferroviaria, assistenza durante il passaggio di proprietà e finanziamenti agevolati. L’azienda completa i servizi con un completo e variegato parco macchine usate disponibili sia a Parma che a Fidenza e ritiro in tutta Italia. Per maggiori informazioni: https://www.ilvalutatore.it/