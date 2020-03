Da Vanchiglia a Vanchiglietta, passando per Borgo Rossini, negozi aperti ma nel rispetto delle regole

La vita sembra scorrere normalmente, anche se più lentamente, tra le strade dei quartieri Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgo Rossini. Anche le serrande della maggior parte dei negozi, come nei tiepidi e normali giorni di fine inverno, sono quasi tutte alzate: specialmente quelle di alimentari (Ossola Farine in Via Balbo tra i più conosciuti), edicole e tabaccherie, regolarmente impegnate nei confronti di una cittadinanza sempre più rassegnata alle limitazioni imposte per il contenimento della diffusione del coronavirus.

In quasi tutti gli esercizi commerciali aperti (anche se ci sono delle eccezioni, ndr), inoltre, sono stati esposti fogli e cartelli recanti le disposizioni igieniche e di sicurezza sanitaria da rispettare, tra cui il numero massimo di persone ammesse nei locali e l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro; molti parrucchieri e barbieri sono invece aperti solo su appuntamento, utilizzando guanti e mascherine protettive.

Tra chi ha scelto di chiudere al pubblico, invece, ci sono diversi negozi di abbigliamento, soprattutto quelli più alternativi di Borgo Rossini e Vanchiglia: tra questi, da segnalare ViaVai in Via Guastalla, GuapaMole Lab in Via Bava, Sin Control Vintage in Via Santa Giulia, Kilos in Via Balbo, Ombra di Foglia e Flamingo in Via Catania.