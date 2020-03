Coronavirus, il 40% dei dipendenti del Comune di Torino in smart working. Appendino:"Nessuno positivo"

Quasi il 40% dei dipendenti del Comune di Torino oggi lavora in smart working. In base alle indicazioni governative - che suggeriscono di favorire l'occupazione a distanza per contrastare il contagio da coronavirus - sono 3.291 (38,77%) ad operare da casa, su un totale di 8.488. Tra di loro, come ha chiarito oggi la sindaca Chiara Appendino in videoconferenza, nessuno è positivo al tampone.