Gli studenti del Poli reinventano quattro zone complesse della città: una mostra per ispirare il nuovo piano regolatore

I dipartimenti DAD (Architettura e Design) e DIST (Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) del Politecnico di Torino, su richiesta dell'Assessorato all'Urbanistica, hanno dato vita a 5 progetti per riqualificare 4 diverse zone cruciali della città, in ottica del nuovo piano regolatore che dovrà essere pianificato nei prossimi anni dal Comune.

Come immaginano gli studenti del Politecnico la Torino del futuro ? A rispondere a questa domanda ecco la mostra del progetto ScenarioTorino , a Urban Lab in piazza Palazzo di Città, da questa sera fino al 12 settembre.

I circa 200 studenti coinvolti, con i loro docenti, hanno potuto immaginare una nuova città senza i vincoli dati dalle norme del piano regolatore - come spiegato dal Professor Andrea Bocco , il direttore del DIST - dando così un contributo più fantasioso ma competente che sarà preso in considerazione dai progettisti del Comune in sede di progettazione.

"Stiamo lavorando al nuovo piano regolatore ma pensiamo che l'opera di ripensamento della città non si limiti solo all'interno delle sue regole - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni - Non è un'operazione solo tecnica ma anche culturale di ripensamento della città. Tra queste c'è il coinvolgere gli studenti, il tema non è fare domani questi progetti ma ci aiuta a guardare in modo diverso la città. Gli studenti danno un approccio libero ma competente, non si attengono strettamente alle norme del piano e quindi indicano anche cosa non funziona".