Coldiretti, al via la campagna social Made in Piemonte #iorestoacasa ma #lacampagnanonsiferma

E’ con uno sguardo al futuro che gli imprenditori agricoli piemontesi stanno aderendo alla campagna social, lanciata da Coldiretti Piemonte, che unisce #iorestoacasa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute e la Protezione Civile, con #lacampagnanonsiferma, già lanciata da Coldiretti nazionale.

Tutti i movimenti, da Giovani Impresa a Donne Impresa, da Campagna Amica a Terranostra fino a Federpensionati, stanno preparando dei brevi video che mostrano come, nonostante tutto, il lavoro agricolo abbia i suoi ritmi, la natura si stia risvegliando con i primi fiori e boccioli e gli animali abbiano bisogno delle stesse cure di sempre. Azioni, quindi, quotidiane che, anche in questo momento di emergenza sanitaria, vanno attuate, in attesa di poter ripartire con grandi progettualità economiche per il territorio.

La voglia di un nuovo futuro è quella che emerge nel parlato dei video che contengono la frase “Noi continuiamo a lavorare per il futuro di tutti”. L’invito è quello di aderire alla campagna, i soci di Coldiretti Piemonte possono, infatti, inviarci nuove testimonianze video all’indirizzo mail ufficiostampa.piemonte@coldiretti.it e di seguire i social della Federazione regionale, nello specifico la pagina Facebook Coldiretti Piemonte ed il profilo Instagram Terranostra Piemonte, oltre al sito piemonte.coldiretti.it.