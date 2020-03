Coronavirus, a Torino cimiteri aperti e uffici di AFC chiusi sino al 25 marzo

Anche i cimiteri di Torino si adeguano al DPCM firmato l'11 marzo dal premier Giuseppe Conte, che prevede misure più restrittive contro il Coronavirus.. Sino al 25 marzo i camposanti restano aperti alle visite con orario ordinario, dalle 8.30 alle 16.30, dal martedì alla domenica. Vengono garantite le attività di sepoltura. Orario continuato per i diaconi che danno le benedizioni all’ingresso, dalle ore 9 di mattina sino all’ultimo funerale.

Chiusi al pubblico invece gli Uffici presso il Monumentale e il Parco, che si limitano a svolgere le attività di verifica amministrativa e tecnica per i funerali. Sospesi i cantieri in corso e le attività dei marmisti. Funzionamento ridotto anche presso gli uffici della sede centrale in Corso Peschiera. "Ricordiamo - sottolinea AFC Torino- che chiunque intendesse recarsi al cimitero in questi giorni, deve attenersi alle misure disposte dalle autorità governative e sanitarie".