Edisu progetta tre nuove residenze universitarie in Piemonte: due sono a Torino e Grugliasco

Gli esiti sono attesi per ottobre

“Quella della residenzialità universitaria è uno dei principali temi con cui il mondo del diritto allo studio e, più in generale, il nostro sistema economico-sociale si deve rapportare in questi anni. Il Piemonte è diventato molto attrattivo, visto la qualità dei suoi Atenei, e altrettanto deve essere l'offerta di servizi rivolta agli studenti. Tra qualche anno avremo dunque a disposizione oltre seicento posti letto in più, sia in città da sempre universitarie come Torino, sia in un polo che si sta consolidando e sta crescendo come Novara. Inoltre, fa molto piacere pensare che un luogo di dolore come l'ex ospedale psichiatrico infantile di Grugliasco possa avere una nuova vita ospitando giovani che stanno costruendo il loro futuro. Il risultato di questo bando, che vede tre progetti piemontesi premiati in prima fascia, è il frutto di un lavoro in team da parte di tutti gli Enti e le realtà coinvolte che ringrazio e che dimostrano come il sistema universitario piemontese sia in grado di costruire sinergie vincenti”, conclude il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti.