“Grazie”: a Torino tutti in balcone per applaudire medici e infermieri, il flash mob è commovente

Professionisti che lavorano in maniera instancabile, spesso con turni massacranti, nelle corsie degli ospedali e dei presidi sanitari del territorio, dove il Covid-19 è ormai una presenza “normale”: in quasi tutte le strutture infatti sono state ricavati spazi per ricoverare pazienti positivi al Coronavirus. Nonostante le difficoltà i medici e gli infermieri non si fermano, mettendo in conto di poter contrarre il virus e di poterlo portare a casa, in famiglia. Gli hanno congelato le ferie, alcuni ne sono stati richiamati in servizio, altri invece sono stati e verranno assunti nei prossimi giorni.