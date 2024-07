Addio al degrado: verrà demolita la fontana dedicata alle operaie della Ex Superga

A Torino vi sono 70 fontane monumentali. Molte di queste sono ammalorate: acquitrini pieni di mucillagine o vuote, con pietre e mosaici che cadono a pezzi, creando situazioni di pericolo. E’ il caso delle fontane di piazza Montale e del giardino delle Operaie della Superga.

"Degrado continuo"

Una situazione di degrado denunciata ieri in Sala Rossa dalla consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, che ha sollecitato interventi più tempestivi “senza dare l'idea di un degrado continuo”. E su questo fronte qualcosa inizia a muoversi, grazie ai fondi europei, come ha chiarito l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso.

Demolita la fontana "Ex Superga"

Nell’ambito infatti del piano di manutenzione straordinaria delle aree verdi limitrofe alla biblioteche civiche di Torino, finanziata appunto con i fondi Pnrr, verrà demolita la fontana “Ex Superga”.

L’invaso, ubicato all’interno del Giardino Operaie della fabbrica Superga in via Verolengo 70, verrà raso al suolo. Al suo posto troverà spazio “una pavimentazione colorata che si inserisca in continuità con quella delle aree limitrofe”. Ad oggi i lavori non sono ancora iniziati, ma il Comune ha più volte sollecitato la ditta.

Fontane riconvertite in fioriere

Allargando lo sguardo al resto del capoluogo piemontese negli ultimi anni, su proposta di alcune associazioni di cittadini o delle Circoscrizioni, sono stati riconvertite a fioriere le fontane Benefica, Slataper e Spina Reale.

Nell’ambito dei progetti di riqualificazione dei parchi giochi con i soldi Pon Metro, “le fontane Don Gnocchi, Sempione e Parco di Vittorio, sono state trasformate e riadattate per ospitare aree ludiche con giochi d'acqua” per i bambini.