Coronavirus, M5S:"Elevato rischio contagio nelle strutture residenziali psichiatriche: stilare subito protocollo"

"Le strutture residenziali psichiatriche del Piemonte stanno attraversando un momento di estrema difficoltà. Le possibilità di contagio sono decisamente elevate, come ci risulta da diverse segnalazioni provenienti dal territorio. Da una parte c'è la necessità di monitorare meglio le uscite dei pazienti e dall'altra gli operatori sono spesso privi di dispositivi di protezione individuale (come peraltro in buona parte del settore sanitario regionale). Bisogna permettere loro di lavorare in sicurezza per la loro salute e quella dei pazienti". E' questo l'appello lanciato dai consiglieri regionali del M5S Francesca Frediani, Sean Sacco e Giorgio Bertola, che aggiungono:"Prima che la situazione si complichi ulteriormente è necessario che la Giunta regionale incontri subito le rappresentanze di questo settore con l'obiettivo di definire un protocollo per gestire eventuali, ed altamente probabili, casi di pazienti risultati positivi e le relative strutture ospitanti. Il confronto serve anche per definire una modalità di supporto ai tanti pazienti che non ricevono più alcun tipo di assistenza al proprio domicilio".

"La Giunta ha il dovere di dare una risposta immediata prima che si apra un ennesimo fronte in una situazione già di per sé molto grave" concludono i pentastellati.