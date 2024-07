Tenta di rapinare un bar di via Tripoli: i poliziotti arrivano prima della sua fuga

Tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono le accuse nei confronti di un italiano di 37 anni che, nel primo pomeriggio di giovedì scorso, ha tentato di rapinare un bar di via Tripoli.

Questo è entrato nel locale armato di coltello e ha intimato al titolare di riporre tutto l’incasso in una busta. Il proprietario del bar ha risposto di no, così il rapinatore è andato in escandescenze. Nel frattempo sul luogo sono arrivati dei poliziotti così l’uomo ha cercato invano di scappare raggiungendo l’uscita, dove è stato bloccato e disarmato.