Gavazza (Lega): "Quando il territorio chiama la politica deve rispondere"

"Non ci sono tanti “se o ma”, la politica deve dimostrare con azioni concrete la sua presenza, soprattutto oggi che ci troviamo quasi inermi a fronteggiare una situazione tanto importante quanto surreale". Così in una nota Gianluca Gavazza, consigliere Regionale.



"Oggi ci sono, come ci sono sempre stato in passato, indipendentemente dal ruolo che ho avuto o che tuttora rivesto. Ma soprattutto in questo momento mi sento in dovere di dare una mano a chi è sempre in prima linea per la tutela del popolo e il rispetto delle regole. È l’imprenditore che bussa alle caserme, non il politico. Mai come ora è la velocità nel prendere una decisione a far la differenza: il buonsenso deve superare i tempi morti della burocrazia.”



Nel week end il Consigliere ha fatto il giro delle Caserme del territorio (Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Stradale e Guardia di Finanza) per omaggiare una confezione di mascherine quale gesto simbolico di ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo per far fronte all'emergenza sanitaria.