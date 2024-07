Orrore a Nichelino, aggredisce e maltratta i genitori disabili: scattano le manette per un trentenne

Una brutta storia di violenza tra le mura domestiche arriva da Nichelino. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un trentenne, colpevole di aver maltrattato i genitori, entrambi disabili.

Il coraggio di denunciare

L'intervento dei militari dell'Arma è arrivato dopo che le vittime, stufe di subire continui soprusi, hanno trovato la forza di denunciare quanto accaduto l'ultima volta. Per fortuna, nonostante le aggressioni e le violenze subite, non è stato necessario il trasporto in ospedale per la coppia.

Violenze anche sui nonni

Dalle indagini avvenute successivamente, invece, è emerso che il 30enne non era la prima volta che aggrediva i componenti della famiglia: in passato se la sarebbe presa anche con i nonni. Alla base di tutto, una continua richiesta di denaro da parte dell'uomo che, quando non si vedeva dare quanto richiesto, avrebbe iniziato ad aggredire le altre persone.

Una situazione che andava avanti da tempo e che solo il coraggio dimostrato in ultima istanza dai genitori, ha permesso di far emergere, facendo intervenire i carabinieri per porre fine alle violenze.