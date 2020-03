Coronavirus, dall'azienda un'assicurazione gratuita per tutti i 580 dipendenti fino a fine anno

Un'assicurazione per tutti i lavoratori, che li copra da qui alla fine del 2020, a titolo gratuito, contro gli effetti negativi del Coronavirus. Succede alla Faively Transport di Piossasco, azienda che ha deciso di venire incontro ai suoi 580 dipendenti andando oltre quelle che sono le regole imposte in questi giorni dal Governo nell'accordo con i sindacati.

L'azienda ha infatti elaborato una copertura che garantisca - in caso di contagio da Covid 19 - un'indennità durante l'eventuale ricovero da 100 euro al giorno, ma anche un'indennità da convalescenza per un totale di 3000 euro e l'assistenza per il post ricovero che spazia dalla spesa a casa al pagamento di una baby sitter e il trasporto dal pronto soccorso a casa, tra le altre cose.

"Come Uilm - spiega Vito Benevento, della segreteria torinese - apprezziamo molto un'iniziativa di questo genere, soprattutto in una fase così delicata. Quella della Faively Transport è un segnale importante per tutte le aziende in questo momento. La salute dei propri dipendenti va sempre messa al primo posto e in questo periodo è necessario ridare importanza assoluta ai lavoratori impegnati nella produzione: per questo vanno assistiti nel migliore dei modi".

Ma quello dell'azienda è un caso particolarmente avanzato rispetto alla media delle attività produttive del territorio. "Abbiamo avuto fin qui un solo caso di positività e chi poteva essere stato a contatto con questa persona è stato messo in quarantena cautelare - spiega Lillo Ventura, rsu di Uilm -, mentre è stato agevolato il lavoro agile. In generale, però, stiamo lavorando regolarmente perché totalmente conformi al protocollo, ma erano misure che erano già adottate in precedenza. Anche l'Asl ci ha citato a esempio presso altre realtà: qui da noi la collaborazione e il dialogo tra azienda e sindacati è stato fondamentale".