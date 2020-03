Coronavirus, stazioni spettrali e treni fantasma: il surreale viaggio tra Savona e Torino [VIDEO]

Una stazione che sembra abbandonata, un convoglio insolitamente vuoto e un silenzio spettrale, interrotto dalla voce dell'altoparlante che scandisce il nome delle fermate di un treno su cui non salirà nessuno e, verosimilmente, non scenderà nessuno. Benvenuti sulla Savona-Torino, una tratta ferroviaria deserta ai tempi del Coronavirus .

Una situazione motivata dal decreto emanato dal Consiglio dei ministri che limita fortemente gli spostamenti, a meno che non ritenuti strettamente necessari e motivati da esigenze lavorative o di salute. Paradossalmente, pur essendo un'immagine triste è la migliore possibile in questo momento: è infatti dal rispetto delle regole che passa il ritorno alla normalità.

Il vagone del treno con tutti i posti vuoti e disponibili, il silenzio delle stazioni una volta animate da pendolari con la valigia o la 24 ore, turisti e residenti, è lo specchio del difficile momento vissuto da tutto il paese e in particolare da due regioni come la Liguria e il Piemonte in cui non solo i casi di Coronavirus crescono in maniera esponenziale, ma che fanno dell'interscambio di merci e persone un valore aggiunto per la propria economia.

Economia che, una volta rientrata l'emergenza, andrà rivista e ripensata per una ripartenza convincente.