La Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura dona 90.000 euro agli ospedali

Un gesto di solidarietà arriva anche dalla Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura che ha deliberato un contributo straordinario di 90.000 euro a sostegno degli ospedali del territorio. Il Santa Croce di Cuneo, l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola e l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino sono i beneficiari dell’iniziativa. “Vogliamo essere vicini al territorio – commenta Alberto Osenda, il Presidente della banca – e dare un contributo al sistema sanitario della nostra regione, in forte difficoltà. Abbiamo destinato questa cifra per l’acquisto di macchinari e di materiale medico che possa essere utile per fronteggiare questa emergenza”. Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione generale e tutti i collaboratori hanno fortemente voluto intervenire in questo momento di grave emergenza, con un contributo per i tre ospedali della zona di competenza della banca.

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura metterà inoltre a disposizione dei suoi clienti l’iban dei tre ospedali (per Cuneo metteremo a disposizione l’Iban della Fondazione Ospedale Santa Croce di Cuneo), in modo che siano facilitate le donazioni dai soci e dai clienti che volessero contribuire, anche con somme modeste.