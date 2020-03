Coronavirus, a Santena 6 contagiati e una ventina di persona in quarantena

I dati sono in continua evoluzione ed è probabile che nei prossimi giorni il numero dei soggetti positivi possa sensibilmente aumentare: "Un fatto da considerare visto l’incremento nazionale di casi positivi in assenza di sintomatologia evidente - prosegue il sindaco - Auspico, innanzi tutto che il loro stato di salute non sia particolarmente compromesso e che in breve tempo riescano a superare la malattia, augurando loro, a nome di tutta la Città, una pronta guarigione. Pertanto, mi rivolgo a tutte le persone in quarantena, chiedendo loro di rispettare senza condizioni il periodo di isolamento, per il bene di tutta la Comunità. Nel caso di qualsiasi necessità sono personalmente a vostra disposizione e quindi non esitate a contattarmi. In assoluta riservatezza, ma con totale spirito di vicinanza".