Pentenero resta senza civici: entra a Palazzo Lascaris con AVS Giulia Marro

Gianna Pentenero resta senza civici: la consigliera regionale cuneese di Alleanza Verdi Sinistra Giulia Marro entra a Palazzo Lascaris al posto dell’esponente di Torino Domani Isabella Brianza. Se in un primo momento Marro sembrava fosse stata eletta in Consiglio Regionale, dopo il calcolo dei resti risultava entrata Brianza.

Tre donne per AVS

Questa mattina invece l’ennesimo ribaltone a seguito del riconteggio, che consegna ad AVS tre posti di minoranza nel secondo esecutivo di Cirio: accanto alla Marro, ci saranno le due colleghe torinesi Alice Ravinale e Valentina Cera.

“Sono stati giorni intensi, - commenta Marro - pieni di incertezze, tensione, fatica ed emozioni forti. Tuttavia, hanno confermato due cose fondamentali per iniziare questo nuovo percorso politico: il mio forte desiderio di ricoprire il ruolo di consigliera regionale e dedicarmi a esso nei prossimi 5 anni e l'incredibile sostegno della rete di Possibile e di tutta Alleanza Verdi Sinistra, che si è dimostrata presente, attenta, umana e attiva”.

Ravinale: "Amarezza per quanto accaduto"

Secondo quanto ricostruito Marro sarebbe sempre stata consigliera regionale, ma a causa di un calcolo errato risultava dentro Isabella Brianza, ora esclusa. “In queste settimane, di grande sconforto, - spiega Alice Ravinale - non eravamo riuscite a capire come in assenza di una modifica delle percentuali e dei voti ottenuti la nostra lista potesse perdere un seggio. Resta l'amarezza per quando accaduto, che certamente non fa aumentare la fiducia degli elettori nel voto”.

Grimaldi: "Tre donne di grande valore"

“Abbiamo eletto in Consiglio regionale - aggiunge il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi - tre donne di grande valore. Una valanga fucsia in un’aula in cui la maggioranza continua a contare poche donne, e dopo una legislatura regionale maglia nera per disparità di genere”.

Giovane antropologa cuneese, Marro era candidata nella lista Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione di Cuneo, dove ha ottenuto 1599 preferenze personali.