Coronavirus, l'allarme dei sindacati: "In carcere situazione esplosiva: dalle Vallette le prime avvisaglie"

“Il clima di grave tensione che si è accentuato nel carcere delle Vallette di Torino, dopo la notizia dell’accertamento di un agente della polizia penitenziaria positivo al Coronavirus, è solo la punta dell’iceberg di una situazione esplosiva e al tempo stesso un’avvisaglia da non sottovalutare per quello che potrebbe succedere da un momento all’altro in tutti i 13 istituti penitenziari piemontesi”.



Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. che aggiunge: “a noi risultano già tre i casi di colleghi in servizio nelle carceri del Piemonte positivi a cui aggiungere un detenuto. E i dati della popolazione carceraria – 4.600 detenuti rispetto ad una capienza di 3.700 – con circa 3 mila agenti e 500 operatori penitenziari dovrebbero far scattare misure straordinarie per bloccare e prevenire il contagio. L’unica misura adottata - i nuovi arrivati, dopo che vengono arrestati, vengono sistemati in “domiciliazione fiduciaria” in celle di isolamento – non è affatto soddisfacente. Nessuno si illuda per il fatto che le proteste delle scorse settimane nelle carceri piemontesi sono state meno violente delle rivolte avvenute altrove”. "La verità – dice Di Giacomo – che gli agenti in servizio in Piemonte sono stremati. Non ce la fanno più, con turni di lavoro prolungati e senza mascherina perché alcuni direttori lo “impongono” per evitare – dicono – di creare ulteriore allarmismo nella popolazione carceraria".