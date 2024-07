Manifestanti pro Palestina in corteo davanti al Poli: imbrattata la statua del "Fante"

Da decenni vigila sugli studenti del Politecnico e dei due istituti superiori (Sommeiller e Galileo Ferraris), ma nemmeno lui ha potuto salvarsi dalla contestazione che gli attivisti stanno mettendo in atto ormai da settimane a sostegno della Palestina.



E così, durante una manifestazione da parte del corteo di studenti di questo pomeriggio, anche la statua del Fante d'Italia (noto più comunemente come "Il Fante") - che si trova nell'isola pedonale davanti al Politecnico - è stata raggiunta. In particolare, è stata imbrattata con lanci di vernice colorata.



Ma non solo: i giovani attivisti hanno scritto per terra lo slogan "Disertiamo la guerra". I partecipanti sono alcune decine.