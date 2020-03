"Cura Italia", per Confindustria Piemonte: "Attenzione al cuore produttivo, ma essenziali ulteriori interventi​"

Le aziende piemontesi che in questi giorni stanno fronteggiando la crisi legata al Covid-19 accolgono con favore le misure contenute nel decreto “Cura Italia”, con il quale il Governo è intervenuto sulle maggiori criticità mostrando una capacità di reazione apprezzabile. Il Decreto Legge mette in campo risorse ingenti sui capitoli più rilevanti, "ma è certo sarà necessaria un’ulteriore azione a breve ed è giusto ipotizzare la creazione di un comitato nazionale per l’emergenza economica, come è stato proposto dai nostri vertici nazionali", dicono da Confindustria Piemonte.