Rivoli, servizio di sostegno telefonico per le persone anziane ai tempi del Coronavirus

Per tutti gli over 65 e per le persone fragili che avessero necessità di colloquio, il Comune di Rivoli offre un servizio telefonico di sostegno e informazione ai numeri 011.95.11.657, 320.4.361.351 ai quali rispondono volontari del Progetto An.Co.Re. (Anziani Comunità Rete), un’iniziativa del CISA, con l'obiettivo di rafforzare i legami esistenti ed i rapporti di solidarietà, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione locale.